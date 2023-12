Wer kennt den Dieb? Polizei sucht Mann, der Parfüm für 2000 Euro gestohlen hat

Wer für 2000 Euro Parfüm stehlen will, der braucht schon einen Einkaufskorb als Transportmittel. So geschehen im Drogeriemarkt Müller in Kranenburg am 20. Oktober 2023 um etwa 18.30 Uhr. Überwachungsbilder, die den unbekannten Ladendieb zeigen, hat die Kreispolizei Kleve nun für eine Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht.