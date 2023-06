Baurecht in NRW wird geändert Das bedeuten die neuen Regeln für Windkraft

Die umstrittene Regelung, wonach Windräder mindestens 1000 Meter Abstand zu Wohnhäusern haben müssen, wird gekippt. Voraussichtlich im August soll das Baugesetzbuch geändert sein. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) legte hierzu am Mittwoch Pläne vor. Danach sollen nur noch die EU-Richtlinien gelten. Allerdings können die Windräder nicht beliebig nah an die Häuser heranrücken. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster gilt, dass die dreifache Höhe der Windkraftanlage als Abstand einzuhalten ist, erläutert der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE). Derzeit sind Windkraftanlagen 180 bis 250 Meter hoch – damit ist künftig ein Abstand zwischen 540 und 750 Metern nötig. Der Abstand von Windrädern zu Grundstücksgrenzen soll künftig nur noch 30 Prozent statt 50 Prozent ihrer Höhe betragen. „Das bedeutet, dass eine Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von 180 Metern nicht mehr einen Abstand von 90, sondern nur noch von 60 Metern zum nächsten Grundstück einhalten muss“, so der LEE.