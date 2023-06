Alarmierende Studie Eine Arktis ohne Eis - das sind die Folgen

Noch kann man den Nordpol zu Fuß erreichen, noch ist die Arktis eine Region, in der es auch im Sommer eisig ist. Doch der Klima­wandel setzt dem Meereis im hohen Norden immer weiter zu. Was zu den Zeiten der ersten vermeintlichen Polbezwinger, Robert Peary und Frederick Cook, noch unvorstellbar war, könnte nun Realität werden: Die Arktis könnte schon bald im Sommer eisfrei sein. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, in der südkoreanische Wissenschaftler den Rückgang der Meereisfläche am Nordpol mehr als 40 Jahre lang untersucht haben. „Die Ergebnisse lassen erkennen, dass sich der erste meereisfreie September schon in den 2030er- bis 2050er-Jahren einstellt“, schreiben die Forscher im Fachblatt „Nature Communications“. Und das unabhängig davon, welches Szenario man für die weltweiten Kohlendioxid-Emissionen unterstellt. Ihre Studie, für die sie Satellitendaten aus Jahrzehnten ausgewertet haben, geht über den jüngsten Sachstandsbericht des Weltklimarats (IPCC) hinaus, wonach die Arktis erst gegen Mitte des Jahrhunderts eisfrei wäre und das auch nur bei mittleren bis hohen Emissionen.