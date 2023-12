Stärkung von Logistik und Digitalisierung 1,1 Millionen Euro für Tafel in NRW

Großer Bahnhof an der Bürger-Schützen-Allee am Dienstagvormittag: Der Besuch der beiden Landesminister Silke Gorißen (Landwirtschaft) und Karl-Josef Laumann (Soziales) in der Dormagener Tafel hatte für eine großes Medienaufgebot gesorgt. Kein Wunder, denn die beiden CDU-Politiker hatten Geld mitgebracht. Genauer gesagt fast 1,1 Millionen Euro, womit das Land NRW den Ausbau und die Digitalisierung der Logistik der Tafeln im Lande unterstützen will. Eine dringend notwendige Finanzspritze, wie auch die Leiterin der Dormagener Tafel, Claudia Manousek, betonte: „Die Anforderungen sind enorm gestiegen. Ohne dieses Geld und viele Spenden würde es sehr schwer für unsere Arbeit.“