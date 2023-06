Höhere Netzentgelte Maßlose Netzbetreiber, peinliches Lamento

Wenn das kein Paukenschlag ist: Die Bundesnetzagentur will den Netzbetreibern eine deutlich höhere Eigenkapitalverzinsung und damit deutlich höhere Gewinne erlauben. Das ist sachlich angemessen. Zum einen schaut die Behörde auf das allgemeine Zinsniveau. Für die Unternehmen soll es schließlich attraktiver sein, in Netze zu investieren, als ihr Geld auf dem Kapitalmarkt anzulegen. Zum anderen sind die Stromnetze das Rückgrat der Energiewende. Um den vielen Windstrom von den Küsten in die Industriezentren des Südens zu bringen, die bislang von nahe gelegenen Atommeilern versorgt wurden, sind gewaltige Investitionen in die Stromtrassen nötig. Ohne Tausende Kilometer zusätzlicher Leitungen und neue Konverter wird es nichts mit der Energiewende. Darum ist es richtig, dass die Netzagentur die Unternehmen nun mit höheren Renditen anreizt, mehr zu investieren.