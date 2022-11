Geld und Leben Das Comeback der Zinsen

Doch es bleibt ein ungutes Gefühl: bei mehr als zehn Prozent Inflation scheinen auch vier Prozent Rendite kein gutes Geschäft. Was also tun? In Zeiten hoher Geldentwertung bleiben Immobilien und Aktien erste Wahl, denn in ihrem wirtschaftlichen Mechanismus ist ein langfristiger Inflationsausgleich angelegt. Mieten und Umsätze steigen mit dem allgemeinen Preisniveau, sodass es vor allem auf die Auswahl der richtigen Objekte ankommt. Bei festverzinslichen Anlagen ist das anders, egal ob Sparbuch, Festgeld oder Anleihe. Am Ende der Laufzeit erhalte ich für jeden Euro in der Regel nur einen Euro zurück und dazu die festgelegten Zinsen.