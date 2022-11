Pilotabschluss in Baden-Württemberg : Deutlich mehr Lohn plus Einmalzahlungen für Metall- und Elektro-Arbeiter

Demonstration der IG Metall in Mönchengladbach am 17. November 2022. Foto: Christoph Wegener

Ludwigburg/Frankfurt Entscheidung in der Nacht zum Freitag: Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie gibt es eine Einigung. IG Metall und Arbeitgeber vereinbarten in Baden-Württemberg Lohnerhöhungen und Einmalzahlungen.

Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beigelegt. Es gebe eine Einigung über Lohnerhöhungen, teilten die IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall im Pilotbezirk Baden-Württemberg nach der fünften Verhandlungsrunde am Freitag mit. Vereinbart ist demnach eine Anhebung der Tarifgehälter in zwei Stufen um 5,2 Prozent ab Juni 2023 und um 3,3 Prozent ab Mai 2024. Die Gewerkschaft setzte damit mehr durch, als angesichts der zuletzt immer stärker gestiegenen Inflationsrate gefordert, nimmt aber einen späteren Einstieg und eine lange Laufzeit von 24 Monaten in Kauf.