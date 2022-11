„Die IG Metall ist in der Lage, die Gangart zu verschärfen“ : Hunderttausende Metallbeschäftigte waren diese Woche im Warnstreik

Frankfurt Mehr als 200.000 Beschäftigte haben sich im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in dieser Woche bundesweit an Warnstreiks beteiligt. „Die Arbeitgeber müssen jetzt endlich ein faires Angebot vorlegen“, meint Gewerkschaftschef Jörg Hofmann (IG Metall).

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben sich in dieser Woche bundesweit mehr als 200.000 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Die große Unterstützung zeige, dass die Kolleginnen und Kollegen geschlossen hinter der Lohnforderung der IG Metall stünden, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann am Freitag.

„Die IG Metall ist in der Lage, die Gangart zu verschärfen“, erklärte er. „Die Arbeitgeber müssen jetzt endlich ein faires Angebot vorlegen.“ Allein am Freitag hätten rund 83.000 Teilnehmende aus rund 400 Betrieben zeitweise die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren zum Beispiel das BMW-Werk Leipzig, Ford in Köln, die Meyer Werft in Papenburg, der Autozulieferer Bosch in Bamberg oder das Stammwerk von Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen. Weitere Warnstreikaktionen nach mehr als 1000 in dieser Woche seien geplant.