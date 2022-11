Aufstieg und Fall der FTX-Kryptobörse : Bankman-Fried bettelte kurz vor Zusammenbruch um Milliarden

New York/London/Boston/Washington Das Geschehen rund um die implodierte Kryptobörse FTX könnte als Vorlage für einen Finanzkrimi herhalten. Insider haben seit dem Zusammenbruch Details über Tricks und Geschäftsgebaren verraten.

Mit hektischen Anrufen bei Investoren weltweit hat FTX-Gründer Sam Bankman-Fried am vergangenen Wochenende Insidern zufolge die Pleite seiner Kryptowährungsbörse FTX abzuwenden versucht. Sieben Milliarden Dollar wollte er bei Konkurrenten und Finanzinvestoren einsammeln, obwohl bereits riesige Löcher in der Bilanz klafften und Kunden stündlich 100 Millionen Dollar an Einlagen abzogen, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten.