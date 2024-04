Geld und Leben Neue Leitlinien für die EZB

Drei Punkte sind hier wesentlich: 1. Die zentrale Rolle bei der Liquiditätsversorgung der Banken soll die Kreditvergabe der EZB an die Banken spielen. Das ist überzeugend. Es erlaubt allen Banken, also auch denen, die nicht in Liquidität schwimmen, einfach notwendige Liquidität zu bekommen. 2. Der Abstand zwischen dem Guthabenzins bei der EZB (derzeit vier Prozent) und dem Kreditzins (derzeit 4,5 Prozent) soll reduziert werden. Auch das ist grundsätzlich nachvollziehbar. Alle Banken haben dann ähnliche Liquiditätskosten, Geldpolitik wirkt im gesamten Euroraum somit einheitlich.