Comeback in Asien Die Ex-Supermacht Japan ist wieder da

Nun aber scheint es, als habe Japan die Strafe für sein spekulatives Überziehen von damals abgesessen. Mit seiner Techniktradition hat das Land das Zeug, bei KI in voller Breite vorn mitzuspielen. Hinzu kommt eine Reform der Wirtschaftsstruktur, die an das Aufbrechen der Deutschland AG erinnert – was dem Dax enormen Schub verlieh. Und schließlich scheint Japan seine lange Phase von Deflation und Stagnation zu überwinden, die aufgrund der Nullzinsen zu einer Schwäche des Yen führte. Viel spricht also dafür, gerade jetzt über einen Einstieg in japanische Aktien nachzudenken: Die Wirtschaft profitiert vom KI-Trend, die Politik schiebt Reformen an, die Börse läuft, die Währung ist günstig zu haben und hat so eigenes Gewinnpotenzial.