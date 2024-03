Geld und Leben Anlage in Festgeld eignet sich nicht für jeden

Denn diese Strategie des „Überwinterns“ widerspricht einer der wichtigsten Börsenweisheiten: Man muss für die Welt anlegen, die man vorfindet, nicht für die, die man sich wünscht. Und in der wirklichen Welt ist Festgeld nur Champion, wenn die anderen nicht gut abschneiden. So wie 2022, als die Märkte von hoher Inflation und schwachem Wachstum, vor allem in China, auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Den anschließenden Fall von Festgeld ans Tabellenende der Renditen haben die meisten in ihrer Freude über die hohen Zinsen gar nicht bemerkt. US-Aktien etwa haben 2023 gut sechsmal so viel gebracht wie die beste Kontoverzinsung. Dabei haben die meisten für ihr Festgeld nicht einmal die genannten vier Prozent pro Jahr erhalten. Doch interessantere Anlageklassen zeigen meist dann die höchsten Wertzuwächse, wenn es niemand erwartet. Wer sie verpasst, bekommt fast nie eine zweite Chance, sondern schaut dem Börsenzug hinterher. Allen, die schon einen Kaufvertrag unterschrieben haben und bald das Boot, das Haus oder gar eine Firma bezahlen müssen, sei gesagt: Festgeld ist für sie goldrichtig. Für alle anderen aber nicht.