Zum Vorschlag der Wirtschaftsweisen : Spitzensteuersatz rauf – Belastung für Ärmere runter

Meinung Düsseldorf Die Idee der fünf Weisen ist richtig, mit höheren Steuern für Reiche die Entlastung der ärmeren Haushalte zu finanzieren. Doch es müssen noch andere Bedingungen erfüllt sein, damit dieser Ansatz funktioniert.

Angesichts der extrem hohen Inflation haben die Wirtschaftsweisen, also das Gremium, das die Regierung in wirtschaftlichen Fragen berät, in dieser Woche vorgeschlagen, die Haushalte mit geringem Einkommen über direkte staatliche Zuschüsse zu entlasten, und zur Finanzierung dieser Ausgaben den Spitzensteuersatz zeitlich befristet zu erhöhen. Das ist überzeugend.