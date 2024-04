Geld und Leben Der Kanzler ignoriert die Wirtschaftssschwäche

Stark begrenzt wird das Wirtschaftswachstum heute durch den Arbeitskräftemangel. Der demografische Wandel wird das Problem noch erheblich verschärfen. Zum einen sind zu viele Arbeitskräfte in gesamtwirtschaftlich unproduktiven Bereichen tätig, ausgelöst etwa durch eine staatliche Investitionslenkung, aber auch durch überbordende Bürokratie und immer neue Dokumentationspflichten. Das bindet Ressourcen in höchst unproduktiver Weise. Zum anderen beteiligen sich zwar immer mehr Menschen am Arbeitsmarkt, jedoch sinkt zugleich ihre durchschnittliche Arbeitszeit, so dass sich die Anzahl der Arbeitsstunden in der gesamten Wirtschaft kaum ändert.