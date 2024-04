Geld und Leben Erfolg an der Börse durch Künstliche Intelligenz

Was uns zum dritten Punkt führt: Die Produktivitätsvorteile Künstlicher Intelligenz – der KI – werden schon heute deutlich sichtbar. So berichtete etwa der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna, dass man mithilfe von KI trotz anhaltend guten Geschäfts bereits auf ein Drittel der Mitarbeiter verzichte; ein weiterer Abbau auf die Hälfte folge im Jahresverlauf. Hilfe leisten die neuen Werkzeuge sowohl bei der Kundenkommunikation als auch bei der Abschätzung von Risiken. Ähnlich stark unterstützt die KI bei der Forschung etwa in Chemie und Pharma, wo es um die Kombination vorhandener Substanzen zugunsten neuer Anwendungen geht. Und überall dort, wo für schwankenden Bedarf Kapazitäten vorzuhalten sind – in Restaurants, im Handel, in der Stromerzeugung und sogar in der Medizin –, hilft KI mit einer deutlich verbesserten Bedarfsabschätzung.