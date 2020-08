Wachstumssieger : Telekom will in Europa zukaufen

Bonn Der US-Ableger T-Mobile USA soll dort nun Marktführer werden. Der Umsatz weltweit liegt bei 100 Milliarden Euro.

Die Telekom hält an ihrem aggressiven Wachstumskurs fest. Nachdem der Ableger T-Mobile USA in den USA den Konkurrenten Sprint übernommen hat und auf fast 100 Millionen Kunden kommt, soll dort Marktführer Verizon mit seinen knapp 120 Millionen Kunden überholt werden. Das sagte Telekom-Chef Tim Höttges bei der Vorstellung der Quartalszahlen. In der Heimat kommt der Konzern im Mobilfunk nur auf knapp 50 Millionen Anschlüsse.

In Europa strebt die Telekom ebenfalls an, durch Zukäufe weiter zu wachsen, sagte Höttges. „Wir sind in der besten Situation, die europäische Konsolidierung zu betreiben.“ Er will aus einer Position der Stärke heraus agieren: Kein Unternehmen in Europa sei weiter beim Ausbau der Zukunftstechnik 5G. Keine andere Gruppe komme an die künftige Umsatzzahl von 100 Milliarden Euro heran. Höttges: „Kein anderes Unternehmen in Europa kann eine nur annähernd vergleichbare Entwicklung aufweisen.“