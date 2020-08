Hildener Biotech-Konzern : Qiagen-Übernahme gescheitert

Nur 47 Prozent der Aktionäre nahmen das Angebot des US-Laborausrüsters Thermo Fisher an. Nun muss Qiagen 95 Millionen Dollar zahlen - und bleibt unabhängig. Für Hilden ist das eine gute Nachricht.

In Hilden kann man aufatmen: Die milliardenschwere Übernahme des Biotech-Konzerns Qiagen durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher ist gescheitert. Nur 47 Prozent der Qiagen-Aktionäre nahmen das Angebot von Thermo Fisher an, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit verfehlten die Amerikaner ihr Ziel, zwei Drittel der Aktien zu erwerben.