Düsseldorfer Bank : Weiterer Stellenabbau bei HSBC Trinkaus möglich

Düsseldorf Das Geldhaus verdoppelt den Halbjahresgewinn, erhöht aber wegen der Corona-Krise die Risikovorsorge. Die Integration in die britische Mutter HSBC könnte künftig weitere Jobs kosten.

Die Corona-Krise wirbelt bei HSBC Trinkaus das Geschäft durcheinander: „Der historische Wirtschaftseinbruch ließ die Risikovorsorge um rund 130 Prozent steigen“, erklärte Vorstandssprecherin Carola von Schmettow. Damit will die Bank sich gegen drohende Ausfälle wappnen. Auf der anderen Seite profitiert sie aber auch von der Krise: So brachte sie für Unternehmen und andere Kunden im ersten Halbjahr Aktien und Bonds an den Kapitalmarkt, über den diese sich mehr als 100 Milliarden Euro beschafften. Im Vorjahreszeitraum war es nicht einmal halb so viel. So sichern sich die Kunden Liquidität, um für die Krise weiter gerüstet zu sein. Auch legte die Kreditvergabe um acht Prozent zu.