Kostenpflichtiger Inhalt: Konzerne in der Coronakrise : Sorge vor großer NRW-Pleitewelle im Herbst

Geschäft, das schließen muss (in Düsseldorf, Archivfoto). Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Im Juni sank in NRW zwar die Zahl der Insolvenzen. Doch in Branchen wie dem Handel, dem Tourismus oder der Gastronomie droht vielen Firmen das Aus. Die Politik will mit Zuschüssen und gelockerten Insolvenzregeln helfen.