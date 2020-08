Champions League : 2,2 Millionen für Borussia - und Bayers Aus kann noch mehr einbringen

Ein großes UEFA-Champions-League-Logo im Stadion. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Borussia ist dank der Zehn-Jahres-Wertung im Ranking der qualifizierten Teams vorgerückt. Weil Bayer Leverkusen ausgeschieden ist, ist die Chance gewachsen, dass eine weitere Million Euro dazu kommt. Dem steht nur noch der FC Basel im Weg.

Die Teilnahme an der Champions League hat erneut Geld in Borussias Kasse gespült.. Neben der garantierten Startgebühr von 15,25 Millionen Euro kommen Prämien für den Platz in der Setzliste der Gruppenphase hinzu, rund 1,1 Millionen Euro für jeden Rang weiter vorn. Ausschlaggebend für die Platzierungen ist das Zehn-Jahres-Ranking der Uefa. Da haben die Borussen 46,000 Punkte und liegen damit in der Setzliste der bereits für die Gruppenphase der Königsklasse qualifizierten Teams vor RB Leipzig (39,000) und Atalanta Bergamo (27,500) und Basaksehir FK (17,500). Das bringt nochmal 4,4 Millionen Euro mehr ein.

Die Wahrscheinlichkeit ist zudem gestiegen, dass über die Setzliste weitere 1,1 Millionen Euro dazukommen. Das hat mit dem Aus von Bayer Leverkusen in der Europa League zu tun.Der Grund: Der Titelträger der Europa League bekommt einen der beiden noch freien Plätze in der Gruppenphase der Champions League. Hätte Leverkusen die Europa League gewonnen, wäre der Werksklub in die Champions League eingezogen, die er in der Bundesliga verpasst hat im Duell mit Borussia. Leverkusen hat einen höheren Klub-Koeffizienten als der rheinische Rivale und wäre somit in der Setzliste vor Borussia gelandet.

Einzig der FC Basel kann noch dafür sorgen, dass die Borussen in der Setzliste nicht noch mal aufrücken. Dazu müssten die Schweizer Finale gewinnen. Basel hat einen Koeffizienten von 54,500. Am Dienstagabend ist in der Arena das Viertelfinale gegen Schachtar Donezk. Die Ukrainer sind wie die feststehenden Halbfinalisten Inter Mailand und Manchester United sowie Viertelfinalist FC Sevilla bereits über ihre Ligen für die Königsklasse qualifiziert.

Gewinnt einer dieser Klubs das Europa-League-Finale, dann rückt Stade Rennes aus Frankreich in die Champions League nach. Und Rennes hat einen schlechteren Koeffizienten als Borussia. Das gilt auch für den anderen Viertelfinalisten, die Wolverhampton Wanderers (gegen Sevilla). Gewinnen die Engländer die Europa League, wäre das für Borussia ebenfalls ein Millionen-Gewinn.