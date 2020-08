Stahl verdirbt Neustart : Milliardenverlust bei Thyssenkrupp – 3000 Stellen drohen wegzufallen

Essen Der Verkauf der Aufzugsparte rettet den Konzern nicht: Wegen der Stahlmisere steigt der Verlust auf 1,1 Milliarden Euro. Nun drohen im Stahl mehr als 3000 Stellen wegzufallen. Die Aktie bricht um zehn Prozent ein.

Der Verkauf der Aufzugsparte von Thyssenkrupp sollte der Befreiungsschlag werden. Und tatsächlich sind die Milliarden auch auf den Konten in Essen eingegangen. Doch das Geld verdunstet wie Wasser in der Sonne. Denn der Konzern macht in vielen Bereichen Verluste: In den ersten neun Monaten summierte sich der Verlust im fortgeführten Geschäft auf 1,1 Milliarden Euro, allein die Stahlsparte verbrannte 700 Millionen Euro. Konzernchefin Martina Merz hält sich alle Optionen offen und schließt einen Verkauf des traditionsreichen Stahlgeschäfts ebenso wenig aus wie eine Fusion mit einem Konkurrenten. Das wird auch vom Aufsichtsrat, einschließlich der Krupp-Stiftung, mitgetragen.