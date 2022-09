Höchster Stand seit 70 Jahren : Deutsche Inflationsrate klettert auf 10 Prozent

Ein Einkauf liegt in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. Foto: dpa/Fabian Sommer

Wiesbaden/Berlin Die Inflation in Deutschland zieht nach dem Ende von 9-Euro-Ticket und Tankrabatt deutlich an. Erstmals seit Jahrzehnten erreicht die Teuerungsrate die Marke von 10 Prozent.

Die Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren gesprungen. Angetrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen legten die Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im August war noch ein Anstieg um 7,9 Prozent verzeichnet worden. Volkswirte rechnen auch in den nächsten Monaten mit zweistelligen Teuerungsraten.