Gehälter bei gleicher Qualifikation : Löhne in Ostdeutschland weiter deutlich niedriger als im Westen

Zwischen Ost- und Westdeutschland gibt es noch immer große Gehaltsunterschiede. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Judith Michaelis

Düsseldorf Wer in Ostdeutschland arbeitet, hat am Ende des Monats weniger Geld auf dem Konto als Beschäftigte im Westen der Republik. Bei Tariflöhnen hingegen gibt es kaum Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern.

Beschäftigte in Ostdeutschland verdienen nach einer Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung bei gleicher Qualifikation immer noch deutlich weniger als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den alten Bundesländern. Zwar gibt es bei den Tariflöhnen keine wesentlichen Ost-West-Unterschiede mehr, wie die gewerkschaftsnahe Stiftung am Donnerstag mitteilte.

So lag das tarifliche Entgeltniveau in Ostdeutschland im Jahr 2021 bei 98 Prozent des West-Niveaus. Die tatsächlich gezahlten Gehälter fielen allerdings in den ostdeutschen Bundesländern um 13,7 Prozent niedriger aus als im Westen.

Für die Studie wertete das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Böckler-Stiftung den Angaben zufolge 188.000 Datensätze des Portals „Lohnspiegel.de“ aus. Verglichen wurden die Einkommen von Beschäftigten gleichen Geschlechts, im gleichen Beruf und mit vergleichbarer Berufserfahrung in Ost und West. Besonders deutliche Gehaltsunterschiede gibt es demnach in vielen technischen Berufen. Maschinenbautechniker mit zehn Jahren Berufserfahrung verdienten im vergangenen Jahr beispielsweise im Osten 690 Euro weniger im Monat als Kollegen im Westen.

Eine Hauptursache für das niedrigere Gehaltsniveau sieht WSI-Experte Malte Lübker in der niedrigeren Tarifbindung: „Ostdeutsche Betriebe sind deutlich seltener an einen Tarifvertrag gebunden, als dies im Westen der Fall ist.“ Nach Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) lag die Tarifbindung der Beschäftigten im Jahr 2021 in Ostdeutschland nur noch bei 45 Prozent, verglichen mit 54 Prozent im Westen.

