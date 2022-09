Fragen und Antworten zum Wohngeld : Zwei Millionen Bürger sollen staatlichen Mietzuschuss bekommen

Häuser in Berlin (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Berlin Damit im Winter keiner in der kalten Wohnung sitzt, stockt der Staat seine Hilfen auf. Das Wohngeld soll mehr als verdoppelt werden. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Hohe Kosten fürs Heizen, für Strom und Lebensmittel setzen viele Haushalte in Deutschland unter Druck. Deshalb soll jetzt das Wohngeld steigen, das Menschen mit wenig Einkommen hilft, die Miete zu stemmen. Auch der Kreis der Berechtigten wird ausgeweitet. „Viele Menschen in unserem Land haben Angst vor dem kalten Winter. Sie wissen nicht, ob sie Gas und Strom bezahlen können, wenn die Wohnkosten schon einen Großteil ihres Haushaltseinkommens ausmachen“, begründete Bauministerin Klara Geywitz am Mittwoch die vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Reform. Doch viele Betroffene wissen gar nicht, dass sie überhaupt Hilfe vom Staat bekommen könnten.