Ruhr-Startupweek 2022 : Wie junge Unternehmen nachhaltiger werden

Essen Wer nachhaltig gründet, verliert manchmal die Wirtschaftlichkeit aus dem Blick – und umgekehrt. Über dieses Problem sprechen Gründerinnen und Gründer aus NRW bei der Ruhr-Startupweek. Die läuft noch bis Freitag – mit mehr als 60 kostenlosen Veranstaltungen.

Als Sarah Neuwirth vor fünf Jahren ihr Start-up Woodcabin gründete, war ihr vor allem eines wichtig: Es sollte nachhaltig sein. Die Mode­designerin schneiderte Kleidung aus recycelten Stoffen und verkaufte sie so günstig wie möglich. Neuwirth, selbst mit Hartz IV aufgewachsen, wollte so auch Menschen mit wenig Geld erreichen.

Eine ehrenwerte Idee, das hätten viele gesagt, aber Gewinn machte sie damit kaum. „Ich habe mich lange nicht damit beschäftigt, wie ich sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich arbeite“, sagt die Dortmunderin heute. Bei der Ruhr-Startupweek in Essen möchte sie deshalb erfahren, wie sie Idealismus und Unternehmergeist in Einklang bringen kann.

Nachhaltigkeit und sozialer Einfluss sind dort in diesem Jahr als Themen sehr präsent. Die mehr als 60 kostenlosen Veranstaltungen beschäftigten sich mit Fragen wie: Wie kann ich meine Mitarbeiter in einem nachhaltigen Unternehmen positiv führen? Oder: Wie gestalte ich einen Onlinehandel umweltbewusst? Sie finden seit Montag und noch bis Freitag im Ruhrgebiet statt – unter anderem in Essen, in Bochum und in Duisburg. Gründungsinteressierte können sich über Erfahrungswerte und ihre Visionen austauschen. Seit sechs Jahren gibt es die Startupweek schon, koordiniert wird sie vom Ruhrhub, mehr als 50 Partner machen mit – unter anderem Microsoft oder OMR. Schirmherrin ist NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne).