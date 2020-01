Vom Mittelmaß zum Favoritenschreck : Tennessee Titans wollen in den Super Bowl

Tennessee Titans wollen in den Super Bowl

Düsseldorf Die Tennessee Titans sind das Überraschungsteam im Halbfinale der NFL. Ihr Weg dorthin ist eng verbunden mit drei Erfolgsgaranten - und einem Prozess, der bereits 2018 begonnen hatte.

Vor ziemlich genau drei Monaten lagen die Titanen aus Tennessee noch am Boden. Mit 0:16 war der aktuelle Favoritenschreck der amerikanischen Football-Profiliga NFL gegen die Denver Broncos untergegangen, Quarterback Marcus Mariota wurde nach einer unsäglichen Vorstellung degradiert, und die Saison schien den bekannt unspektakulären Verlauf zu nehmen. Play-offs? Um Himmels Willen. Superbowl? Die Wahrscheinlichkeit lag bei einem Prozent.

Wenn am Sonntag die Conference Finals über die Bühne gehen, sind die Titans aber noch immer mit dabei. Und die Football-Welt fragt sich: Wird im Halbfinale gegen die Kansas City Chiefs (21.05 Uhr/ProSieben) der nächste übermächtige Gegner gestürzt? "Nach all den durchschnittlichen Jahren", sagt Safety Kevin Byard mit Blick auf zehn Saisons in Serie mit maximal neun Siegen, "glauben wir inzwischen alle daran, dass wir wirklich jedes Spiel gewinnen können".