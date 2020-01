NFL-Play-offs : Patriots gescheitert - Brady lässt Zukunft offen

Foxborough Der Titelverteidiger ist raus. Die New England Patriots sind in der ersten Play-off-Runde der NFL gegen die Tennessee Titans ausgeschieden. Für Quarterback-Star Tom Brady könnte es das letzte Spiel gewesen sein.

Quarterback-Legende Tom Brady hat in seinem möglicherweise letzten Football-Spiel für den NFL-Titelverteidiger New England Patriots eine schmerzhafte Niederlage erlitten. Der mit sechs Super-Bowl-Ringen erfolgreichste Spieler der Geschichte warf im Wildcard Game in der Nacht zum Sonntag neun Sekunden vor dem Ende die entscheidende Interception beim 13:20 (13:14) gegen die Tennessee Titans.