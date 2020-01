NFL : Saints und Brees scheitern an Vikings

Quarterback Drew Brees (l) verliert den Ball nach einem Tackle von Danielle Hunter. Foto: AP/Butch Dill

New Orleans Mitfavorit New Orleans Saints ist im Wildcard Game der US-Football-Profiliga NFL überraschend gescheitert. Sieger Minnesota Vikings trifft in der nächsten Runde auf die San Francisco 49ers.

Das Team um Star-Quarterback Drew Brees unterlag den Minnesota Vikings am Sonntagabend vor eigenem Publikum nach Overtime mit 20:26 und muss den Traum vom zweiten Super-Bowl-Sieg nach 2010 damit begraben.

Minnesotas Wide Receiver Adam Thielen ermöglichte mit einem 43-Yard-Catch kurz vor der Endzone den entscheidenden Touchdown, den Kyle Rudolph kurz darauf perfekt machte. Die Overtime für die lange in Rückstand liegenden Saints hatte Kicker Wil Lutz mit einem verwandelten 49-Yards-Versuch erst wenige Sekunden vor Schluss ermöglicht. Brees, der sich im Dezember den Touchdown-Rekord des legendären Peyton Manning geschnappt hatte, warf im Superdome eine Interception und einen Touchdown.

Die Vikings kämpfen in der Divisional Round gegen die in der National Football Conference (NFC) topgesetzten San Francisco 49ers mit dem deutschen Linebacker Mark Nzeocha hingegen um den Einzug in die Conference Championships. Das große Ziel aller Teams ist der Super Bowl, der am 2. Februar im Hard Rock Stadium in Miami ausgetragen wird.

In den Wildcard Games der American Football Conference (AFC) hatten die Houston Texans und die Tennessee Titans die Oberhand behalten. Houston setzte sich am späten Samstagabend gegen die Buffalo Bills in der Overtime (22:19) durch, kurz darauf war Star-Quarterback Tom Brady in seinem möglicherweise letzten Football-Spiel mit Titelverteidiger New England Patriots an den Titans gescheitert (13:20). Im letzten Wildcard Game der NFC treffen in der Nacht zu Montag die Philadelphia Eagles auf die Seattle Seahawks.

(eh/sid)