Weiter, immer weiter : Tom Brady beendet Spekulationen um Karriereende

Tom Brady noch der Play-off-Niederlage im Januar 2020. Foto: dpa/Charles Krupa

Boston Tom Brady ist der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der NFL. Im Alter von 42 Jahren legte er nun eine schwache Saison hin, prompt scheiterte sein Team frühzeitig in den Playoffs. Dennoch will der Quarterback kommendes Jahr in seine 21. Spielzeit gehen.

Irgendwann wurde es auch dem letzten Kritiker zu blöd: Jahrelang zeigten die New England Patriots um Quarterback Tom Brady zu Saisonbeginn der National Football League (NFL) im Herbst einige schwache Spiele. Man leistete sich überflüssige Niederlagen und schien von Titel-Tauglichkeit meilenweit entfernt zu sein. „Die Patriots-Ära ist vorbei“, kommentierten Experten in TV, Radio und Presse in dieser Phase allzu häufig – nur um Tom Brady wenige Wochen später, Anfang Februar, mal wieder zum Einzug in den Super Bowl oder gar zum Titel gratulieren zu müssen.

In den vergangenen 20 Jahren erreichte New England mit Brady als Quarterback neun Mal das Endspiel. Sechs Mal holten sie den Titel. Der Spielmacher warf in dieser Zeit 541 Touchdown-Pässe, in 45 knappen Spielen führte er sein Team mit dem letzten Spielzug zum Erfolg. Fabelwerte für einen, der im Jahr 2000 völlig unterschätzt von der University of Michigan in die beste Football-Liga der Welt kam. Zwei Jahrzehnte später steht der heute 42-Jährige bei 219 gewonnen Saisonspielen und nur 64 Niederlagen.

Als nun also die Patriots in dieser Spielzeit – etwas ungewohnt – erst durch die Liga donnerten, die ersten acht Spiele gewannen, dann aber plötzlich zum Saisonende drei von vier Spielen verloren, da waren kritische Kommentare Mangelware. „Solange Tom Brady ihr Quarterback ist, haben die Patriots die besten Titelchancen“, sagte der deutsche Ex-NFL-Profi Björn Werner in einem Interview mit unserer Redaktion. Ganz ähnlich sahen es auch die Experten in den USA.

Zumal New England trotz der Schwächephase zum Saisonende in gewohntem Umfeld in die Meisterschaftsrunde starten durfte: Im heimischen Gillette Stadium, etwa 40 Kilometer außerhalb von Boston, hatten die Patriots seit sieben Jahren kein Playoff-Spiel mehr verloren. Entsprechend favorisiert waren die Neuengländer am vergangenen Wochenende gegen die Tennessee Titans. Doch Brady tat sich schwer, kein einziger Tochdown wollte ihm zunächst gelingen. 15 Sekunden vor Schluss hatte es der legendäre Spielmacher dann noch einmal in der Hand: 13:14 lagen die Patriots zurück, mit Ballbesitz in der eigenen Endzone. Für die Siegchance musste Brady sein Team in die gegnerische Hälfte führen. Doch sein Pass wurde abgefangen, der Gegner fing den Ball und lief zum Touchdown für Tennessee. Das Aus für Neuengland und Tom Brady.

Kaum mehr als fünf Prozent seiner Pässe konnten die Gegner im Laufe seiner Karriere abfangen. Doch genau auf diese Weise, mit diesem Fehlpass, sollte die Karriere des Tom Bradys nun zu Ende gehen?

Der Ehemann von Supermodel Gisele Bünchen ist dreifacher Familienvater. Er hat sportlich alles erreicht und mehr als 200 Millionen Euro verdient. Gute Gründe, um nun kürzer zu treten.

Doch am Mittwoch beendete Brady alle Spekulationen um seine nähere Zukunft. „Ich muss noch etwas beweisen", gab er bei Facebook bekannt. "Im Leben und im Football ist das Scheitern unvermeidlich. Du gewinnst nicht immer", schrieb Brady weiter: "Aber man kann aus Misserfolgen lernen, mit großem Enthusiasmus aufstehen und wieder in die Arena gehen. Und genau da werdet ihr mich finden."

Noch vor vier Tagen schien all das in Frage zu stehen: Die Niederlage, das erstmalige Ausscheiden in Playoff-Runde eins seit 2009, seine persönlich schwache Leistung – unmittelbar nach dem Spiel schien Brady all das nahe zu gehen. Mit gesenktem Haupt und abwesendem Blick ging er in die Katakomben während die Fans seinen Namen riefen und ihn trotz alledem feierten.

Info Die Rekorde des Tom Brady Die folgenden NFL-Rekorde hält Tom Brady nach 20 Spielzeiten als Quarterback der New England Patriots: Die meisten Siege eines Quarterbacks: 219. Die meisten Yards Raumgewinn durch Pässe (reguläre Saison und Playoffs): 85.959 Yards. Die meisten Tochdown-Pässe (reguläre Saison und Playoffs): 614. Die meisten erfolgreichen letzten Spielzüge zum Sieg (reguläre Saison und Playoffs): 58. Die meisten gewonnenen Playoff-Spiele: 30. Die meisten Super-Bowl-Teilnahmen: 9. Die meisten Super-Bowl-Siege: 6. Die meisten Auszeichnungen als „wertvollster Spieler des Super Bowls“: 4.

„Auf dem Feld ist er schlimmer als jeder Trainer: hartnäckig, unnachgiebig, besessen. Er schreit, rastet aus, freut sich, er lebt die Höhen und Tiefen eines Spiels“, hat sein ehemaliger Mitspieler Sebastian Vollmer (Kaarst) jüngst der „Zeit“ gesagt. Mit eigenem Fitnesstrainer, Essensplan und enormem Trainingseifer hatte er sich bis an die Spitze der NFL gekämpft und dort über Jahre gehalten. Im Moment seiner vermeintlich letzten Niederlage wirkte Brady vor allem erschöpft.

Als er schließlich vor die Reporter trat, war das Spiel in den US-Medien längst abgehakt. Bradys Vertrag endet nach der Saison – und jetzt war „nach der Saison“. Nur noch die eine Frage interessierte: Wie geht’s weiter, Tom Brady? Oder besser gefragt: War das Ihr letztes Spiel, Tom Brady?

„Ich würde sagen, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist“, antwortete der Gefragte, und in all den Jahren zuvor wäre der Satz an dieser Stelle beendet gewesen. An diesem Abend jedoch ließ Brady ein „aber…“ folgen, ohne weitere Ausführungen.

Bis Mittwochmorgen US-Zeit ließ er Fans und Experten schmoren, dann schaffte er über die sozialen Medien Klarheit. Zumindest zur Frage ob Brady im kommenden Jahr in seine 21. NFL-Saison gehen möchte. Unklar ist nun noch, wo es für den dann 43-Jährigen weitergeht.

Erster Ansprechpartner dürften freilich die Patriots sein. Deren Besitzer, Robert Kraft, ließ bereits im Vorfeld keinen Zweifel aufkommen, dass Brady einen neuen Vertrag erhält wenn er nur will: „Ich hoffe einfach und bete, dass wir in seine Plänen passen“, sagte Kraft. Deutlich zurückhaltender zeigte sich indes der für seinen rationale und oft knurrige Art bekannte Bill Belichick. Der Patriots-Cheftrainer, unter dessen Leitung Brady all seine Erfolge feierte, ließ in gewohnter Manier folgen: „Tom Brady ist eine ikonische Figur unserer Organisation.“ Aber: „Das ist keine Einbahnstraße. Es entscheidet nicht einer alleine, wie es weitergeht, wenn ein Spieler nicht unter Vertrag steht.“

Schon in der Vergangenheit waren der Coach und sein Schützling aneinander geraten. Als nämlich Belichick im Sommer 2017 überlegte, Brady durch den bisherigen zweiten Quarterback, Jimmy Garoppolo, zu ersetzen. Brady gewann das Duell, und Garoppolo wechselte nach San Francisco - doch spätestens seither gilt das Verhältnis zwischen Trainer und Spielmacher als schwierig.

Dennoch würde es überraschen, Brady kommende Saison in einem anderen Trikot als dem der Patriots zu sehen. Zumal der erfolgreichste Football-Spieler aller Zeiten beim Rest der Liga längst nicht nur bejubelt wird.

Da wäre zum einen die Sache mit Donald Trump. Der erzählte im Wahlkampf einst folgende Geschichte: „Tom Brady hat mich heute angerufen und gesagt: ‚Donald, ich unterstütze Dich, Du bist mein Freund, Du hast meine Stimme.‘“ Brady bestreitet die Aussagen bis heute öffentlich. Doch in einer Liga, in der Trump gegen Rassismus und Polizeigewalt protestierende Spieler als „Hurensöhne“ bezeichnete, kommt eine vermeintliche Freundschaft zum Präsidenten nicht gerade gut an.

Noch umstrittener ist Brady jedoch ob seines grenzenlosen Ehrgeizes. Immer wieder im Laufe seiner Karriere kritisierte er Mitspieler noch auf dem Feld für Fehler. Und er geriet mit den Regeln der NFL in Konflikt: 2016 wurde Brady für vier Spiele gesperrt, weil er aus elf Spielbällen Luft abgelassen haben soll. Der Vorfall bestätigte ein Bild, das viele gegnerische Fans ohnehin von Brady und den Patriots hatten: ein Team, das von Schiedsrichtern bevorteilt wird, Regeln bis zum Äußersten interpretiert und durch eine gewisse Unfairness Spiele gewinnt. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass Brady der „Luft ablassen“-Skandal nie bewiesen werden konnte.

Brady ließ die Sperre damals nicht kalt, er gab die Antwort auf dem Feld und ließ, einmal zurück auf dem Feld, eine nahezu makellose Saison folgen: von den verbliebenen 15 Spielen auf dem Weg zum Titel gewannen die Patriots 14. Im Endspiel lag Neuengland gegen Atlanta gegen Ende des dritten Viertel vermeintlich uneinholbar mit 25 Punkten zurück. Die Experten lobhudelten den Gegner, dessen Besitzer feierte bereits an der Seitenlinie. Dann kam Tom Brady. Ein Viertel, eine Verlängerung und 31 Patriots-Punkte in Folge später war New England mal wieder Meister. Auf die Frage nach seinem Karriereende sagte Brady später: „Ich will spielen, bis ich 45 bin.“