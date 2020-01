Wegen Touchdown-Serie in NFL : Kansas City Chiefs geht das Feuerwerk aus

Wegen Touchdown-Serie in NFL

Kansas City Mit ihrer explosiven Punkte-Serie haben die Kansas City Chiefs im NFL-Viertelfinale für einen kuriosen Engpass beim üblichen Freuden-Feuerwerk gesorgt. Sieben Touchdowns in Folge brachten die Organisatoren in Bedrängnis.

Weil dem Football-Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes beim spektakulären 51:31-Heimsieg gegen die Houston Texans am Sonntag (Ortszeit) sieben Touchdowns nacheinander gelangen, ging Medienberichten zufolge im Stadion die für diese Fälle vorgesehene Pyrotechnik aus.

Auf der Anzeigetafel baten die Chiefs darum, Beschwerden darüber an einen Fanbetreuer in der Nähe zu richten. Das für Siege reservierte Feuerwerksmaterial blieb offenbar zunächst unangetastet und wurde dann erst nach Spielschluss in den Himmel geschossen.