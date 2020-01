NFL : McCarthy wird neuer Trainer der Dallas Cowboys

Mike McCarthy ist neuer Cheftrainer der Dallas Cowboys. Er beerbt den erst am Sonntag entlassenen Jason Garrett. Auch die Carolina Panthers haben einen Nachfolger für Ron Rivera gefunden.

Mike McCarthy ist in der National Football League (NFL) neuer Cheftrainer der Dallas Cowboys. Der langjährige Chefcoach der Green Bay Packers, mit denen er 2011 im Cowboys-Stadion den Super Bowl gewann, folgt auf den am Sonntag entlassenen Jason Garrett.

Auch die Carolina Panthers präsentierten am Dienstag mit Matt Rhule den Nachfolger für den langjährigen Erfolgstrainer Ron Rivera. Der 57-Jährige hatte die Panthers seit 2011 trainiert, 2016 führte er das Team in den Super Bowl. Nach Riveras Entlassung Anfang Dezember übernahm Offensiv-Coach Perry Fewell interimsmäßig das Team.

Rhule (44) war zuvor Headcoach der Baylor Bears in der College-Liga NCAA. In der NFL arbeitete Rhule 2012 für die New York Giants als Assistenztrainer.