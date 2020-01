Nach Sprung auf Motorhaube : Dreimaliger Super-Bowl-Sieger Edelman festgenommen

Düsseldorf Der dreimalige Super-Bowl-Sieger Julian Edelman ist vorübergehend festgenommen worden. Der Star-Receiver der New England Patriots muss sich nun im April vor Gericht verantworten.

Julian Edelman, Star-Receiver von Super-Bowl-Gewinner New England Patriots, ist von der Polizei in Beverly Hills aufgrund von Vandalismus vorübergehend festgenommen worden. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Edelmann soll auf die Motorhaube eines Autos gesprungen sein und habe dabei einen Schaden verursacht, so die Polizei.