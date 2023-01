Von den Colts bis Vikings Das waren die neun Höhepunkte der NFL-Saison

Die NFL ist in den vergangenen Jahren auch in Deutschland immer beliebter geworden, das erste Spiel auf deutschem Boden am 13. November in München war daher folgerichtig. Drei Millionen Menschen hätten nach Angaben der NFL gerne ein Ticket gekauft. Am gesamten Wochenende war die Münchner Innenstadt fest in der Hand von tausenden NFL-Fans, die gemeinsam eine riesige Party feierten. Der Höhepunkt war dann der 21:16-Sieg der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in der Allianz Arena. In der kommenden Saison gibt es direkt die nächste Auflage der NFL in Deutschland – diesmal in Frankfurt. Und es gibt sogar Spekulationen über eine zweite Partie.