NFL-Profi nach Herzstillstand Hamlin meldet sich aus dem Krankenhaus

Wie das Team mitteilte, bleiben seine neurologischen Funktionen intakt und er habe mit seiner Familie und dem Pflegeteam des Universitäts-Krankenhauses von Cincinnati gesprochen. Am Sonntag postete der 24-Jährige bei Instagram erstmals ein Foto aus dem Krankenhaus, auf dem er in seinem Bett liegt und mit den Händen ein Herz formt. Dabei trägt er ein blaues T-Shirt mit seiner Rückennummer 3 und dem Schriftzug „Love for Lamar“. Dazu schrieb er: „GAMETIME @buffalobills Auf geht's!!!!!!“ Eine Uhr im Hintergrund zeigt 12.34 Uhr. Um 13.00 Uhr (Ortszeit) begann das Spiel der Bills gegen die New England Patriots.