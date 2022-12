Noch zwei Spieltage So läuft das Play-off-Rennen in der NFL

Die zwei verbliebenen Wild Cards gingen momentan beide an die NFC East, womit dann alle vier Teams aus dieser Division in den Play-offs wären - ein Novum. Das könnte bereits am Sonntag feststehen. Die New York Giants müssten dafür nur ihr eigenes Spiel gewinnen. Die Washington Commanders müssten ebenfalls gewinnen, gleichzeitig dürften aber die drei Verfolger - darunter die Detroit Lions um den deutschen Amon-Ra St. Brown - nicht siegreich vom Feld gehen. Vermutlich fällt die Entscheidung hier erst in Woche 18.