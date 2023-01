„Neurologisch intakt“ NFL-Profi Hamlin auf Intensivstation mit „bemerkenswerter Verbesserung“

Nach seinem Herzstillstand in einem NFL-Spiel wird Footballprofi Damar Hamlin weiter auf der Intensivstation behandelt. Der Zustand des 24-Jährigen sei noch immer kritisch, teilte NFL-Funktionär Roger Goodell am Dienstag (Ortszeit) in einem Brief an alle 32 Ligateams mit, der der US-Nachrichtenagentur Associated Press vorliegt. „Ich weiß, dass er kämpft. Wir werden weiterhin beten“, sagte Hamlins Onkel Dorrian Glenn dem US-TV-Sender ESPN. „Er befindet sich bei dem medizinischen Personal in guten Händen, die Ärzte haben großartige Arbeit geleistet.“