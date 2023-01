Nationalspieler künftig Kapitäns-Kandidat? Jonas Hofmann - ein dreifaches „T“ macht ihn so wichtig

Torschütze In den vergangenen vier Spielzeiten gehörte Hofmann dreimal zu den besten drei Torschützen Borussias mit jeweils mindestens fünf Toren. In der Saison 2021/22 traf Hofmann erstmals zweistellig, mit seinen zwölf Toren war er bester Gladbacher Schütze. In dieser Saison ist Hofmann nach Marcus Thuram zweibester Torjäger mit fünf Treffern. Sein Expected-Goals-Wert belegt seine hohe Effektivität, Hofmann hat ein Plus von 1,23 – also mehr Tore erzielt, als anhand der Qualität der Chancen zu erwarten war. Die Coolness vor dem Tor hat Hofmann in den vergangenen viereinhalb Jahren entwickelt. Das macht Hofmann, von Haus aus hängende Spitze, kompletter als zuvor, als die Angst des Stürmers vor dem Torschuss das Gesamtbild arg schmälerte. Er ist auch bereit für wertvolle Tore: Beim 3:0 gegen RB Leipzig, beim 3:1 gegen Stuttgart und beim 4:2 gegen den BVB traf er jeweils zum 1:0 und legte damit die Basis für drei wichtige Siege.