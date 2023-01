NFL Packers verspielen Play-offs - Seahawks und Dolphins qualifiziert

Die Green Bay Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers haben zum ersten Mal seit 2018 den Einzug in die Playoffs der NFL verpasst. Am Sonntag (Ortszeit) verloren die Packers in der amerikanischen Football-Liga zu Hause mit 16:20 (9:6) gegen die Detroit Lions um den deutschen Football-Profi Amon-Ra St. Brown.