NBA : Theis feiert ersten Sieg im Bulls-Trikot

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat im vierten Einsatz nach seinem Wechsel innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA zu den Chicago Bulls seinen ersten Sieg gefeiert. Gegen Titelkandidat Brooklyn Nets setzten sich die Bulls in eigener Halle am Sonntag 115:107 durch, der von den Boston Celtics verpflichtete Theis zeigte mit zehn Punkten seine bislang beste Leistung im neuen Trikot.

Chicago liegt mit 20 Siegen und 28 Niederlagen in der Eastern Conference auf Platz zehn, der zur Teilnahme an den Qualfikationspielen zu den Play-offs berechtigt. Brooklyn (34:16), das ohne James Harden sowie Kevin Durant (beide noch angeschlagen) spielte und in Kyrie Irving (24 Punkte) seinen besten Werfer hatte, ist Zweiter.