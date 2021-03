NBA : Niederlagen für Kleber und Theis

Daniel Theis (r.) in der Verteidigung (Archiv). Foto: AFP/AL BELLO

New York Die deutschen Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und Daniel Theis haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA Niederlagen kassiert. Was das für die Chancen auf die Playoffs bedeutet.

Kleber musste mit den Dallas Mavericks bei Oklahoma City Thunder mit 108:116 einen Dämpfer für seine Play-off-Hoffnungen hinnehmen, während Theis und die Boston Celtics bei den Brooklyn Nets mit 109:121 unterlagen.

Kleber konnte mit seinen 14 Punkten den Rückschlag für die Mavericks im Rennen um die sechs Direkt-Plätze für die Meisterrunde im Westen auch nicht verhindern. Allerdings sind die Portland Trail Blazers für die achtplatzierten Texaner nach dem Beginn der zweiten Vorrunden-Hälfte noch klar in Sichtweite.

Theis und den Celtics sitzen unterdessen im Osten trotz Platz vier die Konkurrenten immer dichter im Nacken. Theis, der mit 17 Zählern die zweitbeste Ausbeute beim Rekordmeister hinter Jayson Tatum (31 Punkte) verbuchte, stand mit seinen Kollegen deutlich im Schatten von Nets-Star Kyrie Irving. Der 28-Jährige drehte gegen sein Ex-Team wieder einmal groß auf und erzielte alleine 40 Punkte. Brooklyn übertraf schon zum 23. Mal in der laufenden Saison die 120-Punkte-Marke und festigte seinen Platz in der Spitzengruppe.

(kron/SID)