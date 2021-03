NBA : Schröders 28 Punkte reichen den Lakers nicht zum Sieg

Sacramento Trotz einer erneut starken Vorstellung von Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Maximilian Kleber feierte mit den Dallas Mavericks dagegen den dritten Sieg in Folge.

Eine gute Leistung von Nationalspieler Dennis Schröder hat den Los Angeles Lakers nicht für einen Sieg vor der All-Star-Pause gereicht. Ohne den angeschlagenen Superstar LeBron James und den schon seit längerer Zeit fehlenden Anthony Davis als zweiten Starspieler im Team hatte Schröder beim 120:123 gegen die Sacramento Kings am Mittwochabend (Ortszeit) mehr Verantwortung als seinen bisherigen Partien für den Titelverteidiger. Mit 28 Punkten, neun Vorlagen und einem Rebound erfüllte der Basketball-Profi die Erwartungen.

Allerdings verpasste er arg bedrängt Sekunden vor dem Ende auch einen Korberfolg, mit dem sich die Lakers die Führung hätten holen können. James reiste wegen Problemen am Knöchel nicht mit nach Sacramento, soll beim Showspiel der Liga am Sonntag in Atlanta aber dabei sein können.