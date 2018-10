ATP-Turnier: Tennisprofi Alexander Zverev verliert im Halbfinale von Shanghai gegen Djokovic

Shanghai Novak Djokovic war für Alexander Zverev eine Nummer zu groß. Gegen den Serben verpasste Zverev den Einzug ins Finale von Shanghai deutlich. Auch für Roger Federer war im Halbfinale Endstation.

Alexander Zverev hat den Einzug in sein viertes Masters-Endspiel in diesem Jahr klar verpasst und eine bittere Lehrstunde von Novak Djokovic kassiert. Deutschlands bester Tennisspieler musste sich im Halbfinale des Turniers von Shanghai dem Serben nach ganz schwacher Leistung 2:6, 1:6 geschlagen geben.

Zverev, der 2018 das Masters-Turnier von Madrid gewonnen und in Miami sowie Rom im Endspiel gestanden hatte, darf mit der Woche in der chinesischen Megametropole dennoch insgesamt zufrieden sein. Gegenüber seinem vorigen Auftritt in Peking (Aus in Runde zwei) zeigte sich der Hamburger verbessert, zudem sicherte er sich vorzeitig die Qualifikation für das ATP-Finale vom 11. bis 18. November in London.