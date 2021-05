ATP-Turnier : Zverev und Kerber im Achtelfinale von Rom – Struff scheitert an Rublew

Rom Lockerer Auftakt für Alexander Zverev in Rom: Gegen Außenseiter Hugo Dellien hat der Hamburger beim nächsten Masters-Turnier keine Probleme. Den kommenden Gegner hat er gerade erst in Madrid geschlagen. Angelique Kerber profitiert vom Pech der Gegnerin.

Drei Tage nach seinem Turniersieg in Madrid ist Alexander Zverev erfolgreich ins nächste Masters-Turnier der Tennisprofis gestartet. Die deutsche Nummer eins gewann am Mittwoch in Rom 6:2, 6:2 gegen den Qualifikanten Hugo Dellien aus Bolivien. Nach einem Freilos in Runde eins steht der Weltranglisten-Sechste aus Hamburg damit bereits im Achtelfinale. Dort trifft Zverev an diesem Donnerstag auf den Japaner Kei Nishikori. Den einstigen US-Open-Finalisten hatte er in der vergangenen Woche in Madrid im ersten Match souverän besiegt.