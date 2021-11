Zweiter Titel nach 2018 : Zverev triumphiert erneut bei den ATP Finals

Alexander Zverev in Aktion. Foto: dpa/Luca Bruno

Turin Alexander Zverev hat zum zweiten Mal nach 2018 den Titel beim ATP-Saisonfinale gewonnen. Im Endspiel von Turin brach er den Fluch gegen seinen Angstgegner Daniil Medwedew und gewann nach zwei Sätzen.

Mit der süßen Revanche an seinem vermeintlichen Angstgegner hat Olympiasieger Alexander Zverev die beste Saison seiner Karriere gekrönt. In einem herausragenden Endspiel bei den ATP Finals in Turin brach der gebürtige Hamburger seinen Fluch gegen den favorisierten Vorjahressieger Daniil Medwedew, mit einem verdienten 6:4, 6:4 stürmte er zum zweiten Titel beim Saisonfinale der besten Tennisprofis nach 2018.