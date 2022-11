Notencheck zum Bochum-Spiel : Fans küren Debütanten zum besten Borussen

Interaktiv Mönchengladbach Die Leistung der Borussen beim 1:2 in Bochum war schwach, darin waren die die Borussia-Reporter der Rheinischen Post und ihre Leser einig. Bei der Bewertung der einzelnen Profis gab es indes einige Unterschiede – was sich auch bei der Frage nach dem besten Borussen des Abends zeigte.

Die Unterschiede in der Gesamtnote waren nur marginal: Während die Borussia-Reporter am Dienstagabend in ihrer Einzelkritik zur 1:2-Niederlage beim VfL Bochum auf eine Gesamt-Durchschnittsnote von 4,24 kamen, legten die Leser nun mit einer 4,27 nach – was in beiden Fällen einer 4- entspricht. Borussias Auftritt beim Kellerkind der Bundesliga war enttäuschend und zu wenig – da waren sich Reporter und Fans einig. In der Bewertung der einzelnen Profis gab es aber schon ein paar Unterschiede.