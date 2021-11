ATP Finals : Nächster Tennis-Star muss verletzt zurückziehen

Turin Nach dem Italiener Matteo Berrettini muss der nächste Tennis-Star bei den ATP Finals in Turin verletzt passen: der Grieche Stefanos Tsitsipas. Schon beim Spiel am Mittwochabend kann er nicht mehr antreten. Wer für ihn nachrückt.

Stefanos Tsitsipas ist der zweite Tennisprofi, der seine Teilnahme an den ATP Finals in Turin vorzeitig beenden muss. Den 23 Jahre alten French-Open-Finalisten aus Griechenland plagen Ellbogenschmerzen, und er wird schon am Mittwochabend (21.00 Uhr/Sky) das geplante Duell mit dem Norweger Casper Ruud nicht mehr bestreiten.