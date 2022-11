Jugendfußball : Erstes Länderspiel für SSV-D-Jugend

Langenfeld Die Nachwuchsfußballer des SSV Berghausen waren in der Sportschule Wedau der letzte Gegner der US-Youth-Soccer-Europe-Auswahl. Das Erlebnis endete mit einem 0:0.

Zum Abschluss des Trainingslagers der US Youth Soccer Europe, der Auswahl der europaweit besten US-amerikanischen Spieler des Jahrgangs 2010, in der Sportschule Duisburg-Wedau wurde noch ein Gegner gesucht. Die Wahl fiel auf die D1-Junioren des SSV Berghausen (Kreisleistungsklasse). Kurzerhand wurde der Termin abgestimmt, und so kam es am Samstag um 17 Uhr zum ersten „Länderspiel“ der D1 des SSV Berghausen. Nach Wimpeltausch und Übergabe eines US-Trikots mit allen Unterschriften der Spieler begann das Spiel.