Tennis: Kerber verliert Finale von Indian Wells gegen 18-jährige Andreescu

Indian Wells Die Wimbledon-Siegerin des vergangenen Jahres konnte der 18-jährigen Kanadierin Bianca Andreescu am Ende nicht genug entgegensetzen. Andreescu feiert den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere.

Angelique Kerber hat ihren ersten Titel seit dem Wimbledon-Triumph im vergangenen Jahr verpasst. Die 31 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel verlor am Sonntag im Endspiel von Indian Wells gegen die Kanadierin Bianca Andreescu 4:6, 6:3, 4:6. Nach 2:18 Stunden Spielzeit verwandelte die 18 Jahre alte Andreescu ihren vierten Matchball. Trotz der Niederlage wird sich Kerber in der neuen Weltrangliste am Montag von Platz acht auf Rang vier verbessern.