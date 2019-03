6:0-Erfolg: Bayern schießt gegen Mainz die Tornetze heiß

München Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga den nächsten Kantersieg eingefahren. Mit dem 6:0 gegen den FSV Mainz 05 eroberten die Münchner auch die Tabellenführung zurück.

Dreierpacker James entledigte sich im Dauerregen seiner Daunenjacke, trabte zurück aufs Feld und schnappte sich zur Erinnerung an seinen großen Auftritt den Spielball. Dort umarmte der Kolumbianer überglücklich seine Mitspieler und feierte nach dem 6:0 (3:0) gegen den hilflosen Sparringspartner FSV Mainz 05 gemeinsam mit den Fans des deutschen Rekordmeisters Bayern München die Rückkehr an die Tabellenspitze vor Titelrivale Borussia Dortmund.

James war mit seinem ersten Bundesliga-Dreierpack (33., 51., 55.) der Garant für den sechsten Bayern-Sieg im deutschen Oberhaus nacheinander und wurde bei seiner Auswechslung mit Standing Ovations bedacht. Durch den nie gefährdeten Erfolg schüttelte die turmhoch überlegene Mannschaft von Trainer Niko Kovac die Enttäuschung über den ungewohnt frühen K.o. in der Champions League ab.

"Wir haben uns aufgrund des mittwochs viel vorgenommen. Wir wollten nach dem Sieg von Dortmund gleich wieder zurückschlagen. Der Fokus liegt jetzt auf der Liga. Die letzten drei Spiele waren eine Duftmarke", sagte Thomas Müller bei Sky nach den Siegen in Gladbach (5:1), gegen Wolfsburg (6:0) und Mainz.

Auch Torjäger Robert Lewandowski (3.) mit seinem 18. Saisontreffer, Kingsley Coman (39.) und Winterzugang Alphonso Davies (70.) ließen die Münchner vier Tage nach dem ernüchternden Achtelfinal-Aus in der Königsklasse gegen den FC Liverpool wieder jubeln. Für Mainz war es die höchste Niederlage der Bundesliga-Geschichte.

Die Bayern waren vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena sofort bemüht, den jüngsten, schlechten Eindruck wegzuwischen. Mainz machte es ihnen aber auch leicht, stand viel tiefer als zuletzt Liverpool, attackierte deutlich später und weniger griffig. So ergaben sich früh gute Möglichkeiten für den Rekordmeister. Lewandowski traf kaum bedrängt nach Flanke von David Alaba per sehenswerter Direktabnahme zur Führung.