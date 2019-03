Knappes 1:0: Frankfurt malocht sich zum Sieg gegen Nürnberg

Frankfurt Die Europa-League-Höhenflieger von Eintracht Frankfurt haben ihre Champions-League-Ambitionen untermauert. Mit dem knappen Erfolg verschärften die Hessen die Krise beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg, der seit 20 Spielen nicht mehr gewonnen hat.

DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt gewann sein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag vor 51 000 Zuschauern durch ein Tor von Martin Hinteregger (31. Minute) mit 1:0 (1:0) und rückte mit 46 Punkten bis auf einen Zähler an den Tabellenvierten Borussia Mönchengladbach heran. Die seit 20 Spielen sieglosen Franken gehen mit einem Rückstand von sieben Punkten auf den Relegationsplatz in die Länderspielpause.